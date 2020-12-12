انفجار مطار بغداد يسفر عن اصابة طفل وتفاصيل جديدة عن الحادث

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم السبت بأن التفجير الذي وقع داخل مطار بغداد الدولي ناجم عن قنبلة محلية الصنع اسفرت عن اصابة طفل بجروح.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الانفجار كان عبارة عن عبوة ناسفة صغيرة الحجم محلية الصنع شبيهة بالقنبلة اليدوية و وقع الحادث عندما انفجر الصاعق الخاص بها مما اسفر عن اصابة طفل بجروح طفيفة.

واوضح المصدر ان الطفل المصاب من سكنة دور التجاوز القريبة من السياج داخل مدرسة الرد السريع من جهة منطقة الرضوانية.

وافاد مصدر أمني مسؤول في وقت سابق من صباح اليوم بوقوع إنفجار داخل مدرسة عسكرية في مطار بغداد الدولي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن جسماً غريباً انفجر صباح اليوم بين قاعدة "علاء" الجوية وسياج مدرسة الرد السريع العسكرية داخل مطار بغداد.