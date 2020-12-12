سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

انفجار مطار بغداد يسفر عن اصابة طفل وتفاصيل جديدة عن الحادث

Category: أمـن

Date: 2020-12-12T09:24:23+0000
انفجار مطار بغداد يسفر عن اصابة طفل وتفاصيل جديدة عن الحادث

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم السبت بأن التفجير الذي وقع داخل مطار بغداد الدولي ناجم عن قنبلة محلية الصنع اسفرت عن اصابة طفل بجروح.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الانفجار كان عبارة عن عبوة ناسفة صغيرة الحجم محلية الصنع شبيهة بالقنبلة اليدوية و وقع الحادث عندما انفجر الصاعق الخاص بها مما اسفر عن اصابة طفل بجروح طفيفة.

واوضح المصدر ان الطفل المصاب من سكنة دور التجاوز القريبة من السياج داخل مدرسة الرد السريع من جهة منطقة الرضوانية.

وافاد مصدر أمني مسؤول في وقت سابق من صباح اليوم بوقوع إنفجار داخل مدرسة عسكرية في مطار بغداد الدولي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن جسماً غريباً انفجر صباح اليوم بين قاعدة "علاء" الجوية وسياج مدرسة الرد السريع العسكرية داخل مطار بغداد.

related

هجوم صاروخي جديد على مطار بغداد الدولي

Date: 2020-09-10 12:24:38
هجوم صاروخي جديد على مطار بغداد الدولي

الإعلام الأمني يكشف موقع إطلاق الصاروخ على مطار بغداد

Date: 2020-08-18 18:41:30
الإعلام الأمني يكشف موقع إطلاق الصاروخ على مطار بغداد

سقوط صاروخي كاتيوشا على مطار بغداد

Date: 2020-07-30 18:07:20
سقوط صاروخي كاتيوشا على مطار بغداد

السلطات العراقية تعلن اصابة 6 مقاتلين بقصف بـ4 صواريخ بمحيط مطار بغداد

Date: 2019-12-09 07:58:53
السلطات العراقية تعلن اصابة 6 مقاتلين بقصف بـ4 صواريخ بمحيط مطار بغداد

استهداف محيط مطار بغداد الدولي بصواريخ للمرة الثانية في اقل من اسبوع

Date: 2019-12-11 22:57:00
استهداف محيط مطار بغداد الدولي بصواريخ للمرة الثانية في اقل من اسبوع

مصدر امني: انفجار بغداد استهدف مترجماً في شركة أمنية اجنبية

Date: 2020-09-30 08:33:16
مصدر امني: انفجار بغداد استهدف مترجماً في شركة أمنية اجنبية

صور +18.. مصرع شخصين بحادث مروع في بغداد

Date: 2020-10-07 12:00:04
صور +18.. مصرع شخصين بحادث مروع في بغداد

تنفيذا لتوجيهات الكاظمي.. نقل مواد شديدة الخطورة من مطار بغداد الدولي

Date: 2020-08-09 16:03:31
تنفيذا لتوجيهات الكاظمي.. نقل مواد شديدة الخطورة من مطار بغداد الدولي