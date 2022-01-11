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انفجار مزدوج يستهدف رتل دعم لوجستي جنوبي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-01-11T10:21:12+0000
انفجار مزدوج يستهدف رتل دعم لوجستي جنوبي بغداد

شفق نيوز/ تعرض رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي يوم الثلاثاء، الى انفجار مزدوج.

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز؛ ان انفجار عبوتين ناسفتين بالتعاقب استهدفت ارتال الدعم اللوجستي ضمن المنطقة بين اليوسفية والمحمودية.

واشار المصدر؛ الى ان الانفجار لم يتسبب بأي إصابات تذكر أو أضرار.

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق من يوم الثلاثاء، باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره ضمن حدود محافظة المثنى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الاستهداف تم برمانة يدوية متروكة على جانب الطريق، مشيرا إلى عدم وقوع أي إصابات.

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