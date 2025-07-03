سقوط طائرة مسيرة قرب مطار كركوك (صور)

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، مساء يوم الخميس، بسقوط طائرة مسيرة في شارع المطار جنوبي المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سقوط الطائرة كان قرب حي بدر بشارع المطار".

وأضاف أنه "لا تزال الجهات الأمنية تصل إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

من جانبه، أكد مسؤول إعلام مطار كركوك الدولي، هردي الصالحي، لوكالة شفق نيوز، أن "المطار لم يتعرض لأي نوع من الهجمات، سواء على الصعيد المدني أو العسكري"ز

وقال الصالحي، إن "الوضع طبيعي تمامًا داخل مطار كركوك، ولا توجد أي تهديدات أو حوادث أمنية، والرحلات الجوية مستمرة وفق الجدول المقرر، دون أي تأخير أو تأثير".