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انفجار لم تعرف طبيعته في السماوة وتفكيك عبوة بالنجف

Category: أمـن

Date: 2021-10-01T18:17:01+0000
انفجار لم تعرف طبيعته في السماوة وتفكيك عبوة بالنجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة المثنى، اليوم الجمعة، بأن انفجارا وقع وسط مدينة السماوة لم تعرف طبيعته حتى الآن.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "انفجارا وقع بمنطقة القشلة وسط مدينة السماوة مركز المحافظة لم تعرف طبيعته حتى الآن"، لافتا إلى أن "الأجهزة الأمنية وفرقة من الدفاع المدني طوقت مكان الحادث وقامت بفتح تحقيق لمعرفة ملابساته".

وبين المصدر، أن "الانفجار لم يتسبب بأي أضرار بشرية، إلا أنه أحدث فتحة بالسقف الكونكريتي العائد للمنزل الذي أصابه الانفجار".

من جانب، آخر تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة تفجير عبوة ناسفة في النجف. 

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية متخصصة تمكنت من رفع عبوة محلية الصنع وضعت قرب باب احد الدور السكنية في منطقة الجديدات وسط محافظة النجف"، لافتا إلى أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة الأشخاص الذين يقفون خلف هذا العمل".

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