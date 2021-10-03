انفجار عجلة مفخخة قرب قيادة شرطة الأنبار والغنام يعلن التصدي لها وقتل سائقها .. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بانفجار عجلة مفخخة في مرآب قرب قيادة شرطة محافظة الأنبار غربي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عجلة مفخخة مركونة داخل مرآب مجاور لقيادة شرطة الأنبار في مدينة الرمادي.

من جهته قال قائد عمليات الانبار الفريق الركن ناصر الغنام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن العناصر في شرطة "الانبار تصدوا لعجلة مفخخة كان الارهاب يحاول يائسا استهداف احد دوائر الشرطة فيها.

وأشار إلى أن قوات الشرطة تمكنوا من قتل "سائق العجلة المفخخة دون اضرار وخسائر".

بدورها قالت خلية الاعلام الامني العراقي في بيان إن "القوات الأمنية في محافظة الأنبار تمكنت من محاصرة عجلة يقودها إرهابي انتحاري في شارع ( ١٠٠) الخدمي في مدينة الرمادي.

وأضاف ان القوات قامت بإطلاق النار عليه مما دفع هذا الإرهابي لتفجير نفسه داخل العجلة، دون حدوث خسائر بشرية أو مادية.