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انفجار لغم أرضي على زائر إيراني جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-09-24T20:36:55+0000
انفجار لغم أرضي على زائر إيراني جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بانفجار لغم أرضي يوم الجمعة على زائر إيراني دخل البلاد بصورة غير شرعية في محافظة واسط جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "لغما أرضيا من مخلفات حقول الألغام انفجر في زرباطية بمحافظة واسط على زائر إيراني، ما تسبب ببتر إحدى قدميه".

وأضاف المصدر أن الزائر الإيراني دخل العراق عبر الحدود بصورة غير شرعية.

ولا تزال الألغام تغطي مساحات واسعة من الأراضي على حدود العراق وتعود إلى الحرب بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي.

وكان العراق قد حظر دخول الزائرين الإيرانية إلى البلاد عبر الحدود البرية لأداء الزيارة الأربعينية، وسمح بدخولهم عبر المعابر الجوية فقط للحد من تفشي فيروس كورونا.

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