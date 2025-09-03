انفجار قوي يهز دمشق وأنباء عن سقوط ضحايا

شفق نيوز- دمشق

هز انفجار عنيف منطقة المزة 86 في العاصمة السورية دمشق، مساء اليوم الأربعاء، وأفادت أنباء أولية بسقوط ضحايا.

وقالت مراسلة وكالة شفق نيوز في سوريا، إن الانفجار وقع مدخل منطقة المزة 86، والمعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة، وأسفر عن وقوع ضحايا، واستنفار أمني.

وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى الموقع على الفور، وغلق الطرقات المؤدية للحي.

فيما لم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن أي بيان يوضح تفاصيل الحادث أو عدد القتلى والجرحى.