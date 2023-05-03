انفجار في أنبوب للغاز جنوبي العراق يسبب حريقاً كبيراً

شفق نيوز/ نشب حريق كبير مساء الأربعاء، في أنبوب للغاز المغذي لمحطة خور الزبير المتوقفة، في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق وقع نتيجة انفجار لم تعرف طبيعته بعد".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تعمل على احتواء الحريق الذي وصفه بالكبير".

من جانبه قال، قائممقام قضاء الزبير عباس ماهر لوكالة شفق نيوز ، إن "الانفجار وقع في الانبوب الواصل للمحطة الغازية في منطقة خور الزبير والمغذية للشبكة الكهربائية".

واشار الى ان "الانفجار لم تعرف اسبابه لغاية الآن، فيما تواصل القوات الامنية وفرق الدفاع المدني بكافة افرادها اخماد الحريق الناتج عن الانفجار".

وأكد ماهر، "العمل على قطع الغاز من مصدره الرئيسي، وربما يحصل خلل بتجهيز الطاقة الكهربائية في المنطقة خلال الساعات المقبلة، لحين اكمال اصلاح انفجار الانبوب الغازي".