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انفجار في مقر للحشد واصابة مدنيين اثنين في محافظتين عراقيتين

Category: أمـن

Date: 2020-12-19T19:17:00+0000
انفجار في مقر للحشد واصابة مدنيين اثنين في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز /أفادت مصادر أمنية، يوم السبت، بوقوع انفجار مسيطر عليه في احدى مقار الحشد الشعبي في صلاح الدين، مشيرة في ذات الوقت الى اصابة مدنيين اثنين في محافظة ديالى.

وابلغت المصادر وكالة شفق نيوز، أن "صاروخا مسيطرا عليه انفجر في مقر فرقة العباس القتالية احدى الوية الحشد الشعبي شمالي قضاء سامراء جنوب شرق تكريت".

وبينت أن "الانفجار وقع أثناء تجربة احد الصواريخ دون أي خسائر أو اصابات".

وفي ديالى، اشارت المصادر الى ان "رجلا وشقيقه أصيبا جراء نزاع عائلي في اطراف ناحية المنصورية 45كم شمال شرق بعقوبة".

واضافت، أن "الجرحى تم نقلهم للمستشفى وفض النزاع بعد تدخل القوات الأمنية".

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