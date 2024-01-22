انفجار في مشجب أسلحة تابع للجيش العراقي جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الاثنين، بحدوث انفجار داخل مقر فوج تابع للجيش العراقي ببغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن حريقا اندلع في مشجب داخل مقر لواء 22 جيش عراقي، أدى إلى انفجار أكداس من الاعتدة.

واضاف أن المقر تابع للجيش العراقي ضمن ناحية اليوسفية جنوبي بغداد، مشيرا إلى أنه لغاية الآن لا توجد أي إصابات.

وفي وقت لاحق؛ أكدت قيادة العمليات المشتركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حريقاً في مستودع صغير تابع الى لواء مشاة 22 الفرقة 17 ادى الى انفجار اعتدة خفيفة ومتوسطة، مشيرا إلى أنه تم السيطرة عليه والايعاز بالتحقيق بالموضوع.

بدورها؛ نفت خلية الإعلام الأمني في بيان؛ "وجود أي ضربة جوية او استهداف لقطعات قواتنا الامنية".