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انفجار في مدرسة عسكرية داخل مطار بغداد الدولي

Category: أمـن

Date: 2020-12-12T08:24:51+0000
انفجار في مدرسة عسكرية داخل مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت بوقوع إنفجار داخل مدرسة عسكرية في مطار بغداد الدولي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن جسماً غريباً انفجر صباح اليوم بين قاعدة "علاء" الجوية وسياج مدرسة الرد السريع العسكرية داخل مطار بغداد.

واضاف المصدر ان الحادث لم يسفر عن اية اصابات بشرية، وان قوة من مكافحة المتفجرات شرعت في التحقيق لمعرفة الاسباب الناجمة عن الانفجار.

وفي وقت لاحق قال مصدر اخر ان الحادث عبارة عن انفجار عبوة لم يتبين ما اذا كانت صوتية او ناسفة، وقد تسببت باضرار بسياج المدرسة .

واوضح انه لا يوجد اي تحليق امريكي او تصاعد اعمدة دخان مثل ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

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