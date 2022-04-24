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انفجار في عجلة تحمل صواريخ أرامت شن قصف جديد على قاعدة للجيش التركي بنينوى

Category: أمـن

Date: 2022-04-24T20:34:30+0000
انفجار في عجلة تحمل صواريخ أرامت شن قصف جديد على قاعدة للجيش التركي بنينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بوقوع انفجار في عجلة كانت تحمل عدداً من الصواريخ، مهيأة لاستهداف قاعدة زيلكان حيث القوات التركية في مدينة بعشيقة بمحافظة نينوى.

وقال المصدر إن العجلة تعرض للاحتراق بالكامل، من دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

ولم يعرف على الفور أسباب الانفجار، التي يرجح أنها حدثت نتيجة خلل فني

وتعرضت قاعدة زيلكان مساء اليوم لقصف بعدد من الصواريخ أطلقت من منطقة نائية بين قريتي عمر قابچي والفاضلية في بعشيقة.

وتواجد القوات التركية في معسكر زليكان التابع لمدينة بعشيقة شمال شرق الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلافاً بين بغداد وانقرة التي تقول إن تواجدها من أجل مكافحة حزب العمال الكوردستاني.

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