انفجار في سوق الشيوخ بالناصرية ولا إصابات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء بوقوع إنفجار بقنبلة محلية الصنع في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من منزل مواطن ضمن قضاء سوق الشيوخ في الناصرية انفجرت دون إصابات فقط اضرار مادية.

وكثيراً ما تشهد مناطق جنوبي العراق نزاعات قبلية تستخدم فيها أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العدوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والاخر.