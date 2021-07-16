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انفجار في ذي قار وانتحار شاب نجفي

Category: أمـن

Date: 2021-07-16T05:21:48+0000
انفجار في ذي قار وانتحار شاب نجفي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، باستهداف منزل شخصية رياضية بانفجار وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن مجهولين فجروا عبوة ناسفة أمام منزل مسؤول الفرق الشعبية في ذي قار، محمد خضير، في منطقة حي الشهداء.

وبين المصدر، أن الاستهداف نتج عنه أضرار مادية بواجهة المنزل، فيما لم تسجل أي إصابة بشرية، حيث طوقت قوة أمنية َكان الحادث وقامت بفتح تحقيق لمعرفة ملابساته.

وفي النجف، اقدم شاب على الانتحار على جنوبي المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن شابا يبلغ من العمر 21 عاما اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بقضاء المناذرة جنوبي المحافظة.

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