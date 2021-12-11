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انفجار في بغداد واحتراق مدرسة واستهداف منزل بذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-12-11T06:55:15+0000
انفجار في بغداد واحتراق مدرسة واستهداف منزل بذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، يوم السبت، بوقوع انفجار في العاصمة العراقية بغداد، وتسجيل حادثين أمنيين آخرين في محافظة ذي قار.

وذكر أحد المصادر، لوكالة شفق نيوز، أن "صوت الانفجار الذي سمع صباح اليوم في بغداد، وتحديدا مقتربات منطقة الشعب شرقي العاصمة، ناجم عن حادث سير انقلاب عجلة واحتراقها وانفجار خزان وقودها على خط سريع القناة".

فيما أبلغ مصدر آخر، الوكالة، أن "مدرسة بقضاء الدواية ضمن محافظة ذي قار، احترقت وسط ظروف غامضة، حيث فتح تحقيق عالي المستوى لمعرفة أسباب الحريق".

وأضاف المصدر، أن "عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت على منزل مواطن في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار، وتسببت بأضرار في واجهة المنزل، تمثلت بتهشيم الزجاج وتعرض عجلة للضرر كانت مركونة بالقرب من المنزل المستهدف".

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