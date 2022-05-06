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انفجار في الديوانية وانتحار وحادث مروع ببابل

Category: أمـن

Date: 2022-05-06T06:40:50+0000
انفجار في الديوانية وانتحار وحادث مروع ببابل

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الجمعة، بحدوث انفجار في محافظة الديوانية، والعثور على جثة فتاة، إضافة إلى مصرع وإصابة 13 شخصاً في محافظة بابل.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "قنبلة يدوية انفجرت قرب سيطرة عفك في محافظة الديوانية، ومقتل حاملها، والعثور على قنبلة ثانية كانت بحوزته".

وذكر مصدر آخر، للوكالة، أن "فتاة في 18 من عمرها، انتحرت بشنق نفسها داخل منزلها في ناحية الاسكندرية شمال الحلة، والأجهزة المختصة فتحت تحقيقاً بالحادث كون سبب الانتحار مازال غامضاً".

وفي حادث منفصل، لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 10 آخرون، جراء انقلاب سيارة كانوا يستقلونها على الطريق الرابط بين محافظتي بابل وكربلاء غربي الحلة، نتيجة فقدان السائق السيطرة عليها".

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