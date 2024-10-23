انفجار غريب في بغداد يوقع ضحايا

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإصابة ثلاثة أشخاص نتيجة انفجار جسم غريب في العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "جسماً غريباً إنفجر عصر اليوم، على طريق منطقة (السيد عبدلله) ضمن ناحية اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر، أن "الانفجار أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح مختلفة"، لافتاً إلى أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث للتحقيق".

في وقت لاحق، أبلغ المصدر، الوكالة، بأن "الانفجار كان عبارة عن عبوة مدفونة في الأرض من المخلفات الحربية، وانفجرت أثناء تنظيف المكان من صاحب الأرض"، مشيراً إلى أن "الإصابات خطيرة".