انفجار قنبلة يدوية داخل مركبة يودي بحياة سائق في ديالى (تحديث)

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاثنين، بأن انفجاراً وقع داخل مركبة نوع "كيا" في منطقة الإمام المحسن غرب بعقوبة، تسبب بمقتل سائقها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المركبة كانت تحتوي على قنبلتين يدويتين، انفجرت إحداهما داخل العجلة بشكل غامض، ما أدى إلى مقتل السائق.

وأضاف أن أسباب وجود القنبلتين داخل المركبة ما تزال غير معروفة حتى الآن.

وأشار إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات الحادث.