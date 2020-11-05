كدس عتاد لـ"روح الله" يتسبب بانفجار منشأة عسكرية في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بوقوع انفجار يوم الخميس داخل منشأة للتصنيع العسكري جنوب العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "كدسا للعتاد انفجر داخل منشأة القعقاع بقضاء المحمودية" الواقع على بعد 25 كيلومتراً جنوب بغداد.

وأوضح المصدر أن "الكدس انفجر جراء سوء التخزين، دون وقوع إصابات بشرية"، مشيراً إلى أن "كدس العتاد يعود إلى جماعة روح الله المرتبطة بمنظمة بدر بزعامة هادي العامري، وهي أحد فصائل الحشد الشعبي".

وأردف المصدر بأن فرق الدفاع المدني تواصل إخماد الحريق الذي أشعله انفجار الكدس.

ومنشأة القعقاع إحدى منشآت التصنيع العسكري التابعة لوزارة الدفاع العراقية.

وشهد العراق حوادث عدة لانفجار مخازن أسلحة على مدى السنوات الماضية جراء ارتفاع درجات الحرارة وسوء التخزين.

وسبق وأن طالب عراقيون بإبعاد مخازن فصائل الحشد الشعبي عن المناطق المأهولة خشية انفجارها الأمر الذي قد يتسبب بخسائر كبيرة.







