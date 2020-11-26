انفجار جسم "غريب" مقابل متجر لبيع الخمور وسط بغداد.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بانفجار جسم "غريب" مساء الخميس مقابل متجر لبيع الخمور وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "جسما غريبا انفجر مقابل متجر لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة ٤٢ في الكرادة وسط بغداد".

ورجح المصدر أن يكون الجسم عبوة، إلا أنه لم يتسن له التأكد فيما إذا كانت عبوة ناسفة أو صوتية.

وأشار إلى أن الانفجار تسبب بأضرار جسيمة في سيارة مدنية وجدار في محيط الانفجار، دون تسجيل إصابات بشرية.

ووقع الانفجار بعد ساعات قليلة من اقتحام جماعة "ربع الله" مركزا للمساج في المنطقة ذاتها وتحطيم محتوياته قبل إضرام النار فيه.