"انفجار عرضي" ينهي حياة مدني في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بوفاة مدني يعمل حداداً جرّاء انفجار عرضي غرب محافظة الأنبار.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في الأنبار سعد غازي المحمدي، لوكالة شفق نيوز، إن "انفجاراً عرضياً وقع في منطقة الفيري قرب فندق آيار ضمن قضاء الحقلانية"، مشيراً إلى أن "الانفجار ناجم عن عبوة من مخلفات الجماعات الإرهابية السابقة".

وأوضح المحمدي أن "الحادث غير إرهابي"، مؤكداً أن "الجهات الأمنية باشرت التحقيق، فيما تواصل فرق المعالجة جهودها لرفع المخلفات الحربية من المناطق الغربية".