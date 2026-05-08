انفجار عبوة ناسفة في هيت بالأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، يوم الجمعة، بإصابة شخص إثر انفجار عبوة ناسفة في قضاء هيت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش، انفجرت مساء اليوم، في ناحية كبيسة بقضاء هيت بمحافظة الأنبار، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح مختلفة"، مبيناً أن "الضحية هو مزارع تلاعب بالعبوة وانفجرت عليه".

ولفت المصدر إلى أن "القوات الأمنية وصلت مكان الحادث ونقلت المصاب إلى المستشفى، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة".