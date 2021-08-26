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انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-08-26T16:58:29+0000
انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، مساء يوم الخميس، بإصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة في اطراف قرية السلطان عبد الله التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل، انفجرت لدى مرور راعي أغنام من البدو، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة".

وأشار الى "نقل المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما شرعت قوة أمنية بتمشيط المنطقة بحثاً عن عبوات أخرى".

وهذا هو الحادث هو الثاني من نوعه خلال أقل من 72 ساعة، إذ أبلغ مصدر أمني يوم الثلاثاء الماضي، وكالة شفق نيوز، بانفجار عبوة ناسفة في محيط قاعدة القيارة الجوية على رعاة اغنام ايضا تسببت بمقتل أحدهم واصابة اخر بجروح بليغة.

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