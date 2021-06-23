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انفجار عبوة على منزل و"دگة عشائرية" استهدفت المنزل الخطأ في النجف

Category: أمـن

Date: 2021-06-23T08:52:26+0000
انفجار عبوة على منزل و"دگة عشائرية" استهدفت المنزل الخطأ في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بالنجف، يوم الأربعاء، بتسجيل عدد من الحوادث الأمنية في المحافظة بينها هجوم بعبوة ناسفة على أحد المنازل وسط قضاء الكوفة. 

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أشخاصا مجهولين هاجموا بعبوة ناسفة مع رسالة تهديد أحد المنازل في قضاء الكوفة التابع لمحافظة النجف"، لافتا إلى أن "الهجوم أسفر عن إصابة شاب عشريني بجروح بليغه نقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر، أن "قضاء الهندية شهد دگة عشائرية على احد المنازل، واتضح لاحقا أن المنزل الذي امطروه بوابل من الرصاص كان المنزل الخاطئ، ولم يكن المنزل المستهدف الحقيقي".

كما أفاد المصدر بأن "قوة تابعة للاستخبارات داهمت احد الدور السكنية وسط قضاء الحيدرية شمالي المحافظة، وتم اعتقال شقيقين خطرين مطلوبين للأجهزة الأمنية نتيجة تداولهما عملة مزيفة".

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