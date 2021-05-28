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انفجار عبوة على قوات عراقية يخلف إصابتين في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-05-28T18:58:22+0000
انفجار عبوة على قوات عراقية يخلف إصابتين في الأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار، بانفجار عبوة ناسفة على قوات عراقية، يوم الجمعة، ما تسبب بإصابة جنديين اثنين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوات مشتركة من الجيش والحشد العشائري اتجهت لمعاينة منزل فجره مسلحو داعش أمس الخميس في منطقة صحراوية على بعد 45 كلم عن مركز قضاء القائم بالأنبار.

وأضاف أن عبوة ناسفة انفجرت على القوة المشتركة في محيط المنزل المدمر، ما تسبب بإصابة جنديين اثنين في الجيش بجروح، مبينا أن "مفارز المعالجة قامت بإبطال مفعول عدد من العبوات التي تم وضعها بالقرب من موقع الحادث وتأمين المنطقة بالكامل".

ووفق المصدر فإن "المنزل الذي فجره مسلحو داعش الخميس يعود لأحد التجار من ناحية الكرابلة، وتمت مساومته لأكثر من مرة حتى قاموا بتفجير المنزل دون وقوع أية خسائر بشرية كون المنزل كان فارغاً".

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