انفجار عبوة على عائلة يخلف ضحية وجريحين اثنين في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في صلاح الدين يوم الجمعة بسقوط ضحية وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في اطراف قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "عبوة ناسفة قديمة زرعها عناصر داعش انفجرت على عائلة عائدة من النزوح في قرية زنجلي (15 كم غرب طوزخورماتو)، ما تسبب بسقوط امرأة ضحية وإصابة رجل وطفل بجروح".

وبين أن "العبوة كانت موضوعة في طريق وانفجرت خلال مرور العائلة"، مشيرا الى نقل جثة الضحية الى الطب العدلي والمصابين الى مستشفى الطوز، فيما شنت قوات الامن حملة تمشيط بحثا عن عبوات اخرى.

يذكر ان تنظيم داعش خلف الكثير من الالغام والعبوات ابان احتلاله لعدة قرى في اطراف محافظة صلاح الدين ولم تتمكن مفارز ووحدات مكافحة المتفجرات من رفعها وتفكيكها بالكامل.