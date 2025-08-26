انفجار عبوة صوتية داخل شركة حكومية في البصرة.. فيديو

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الثلاثاء، بانفجار عبوة صوتية داخل شركة ابن ماجد الحكومية، من دون تسجيل خسائر بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الانفجار وقع داخل إحدى الغرف المخصصة للأرشفة في الشركة، ما تسبب بأضرار مادية فقط دون أي إصابات بشرية".

وأوضح أن "العبوة وُضعت داخل غرفة قريبة من قسم التصاميم والحسابات، والتي لا تحتوي على أي مصدر للكهرباء، وقد وقع الانفجار أثناء قيام المدير العام بجولة داخل القسم".

وأضاف أن "الانفجار أحدث عصفاً قوياً وصوتاً مرتفعاً، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً عاجلاً لمعرفة ملابساته وتحديد الجهات المسؤولة عنه".

وتُعد شركة ابن ماجد الهندسية إحدى الشركات التابعة لوزارة الصناعة، متخصصة في تصنيع المعدات الثقيلة والهياكل الحديدية، فضلاً عن نشاطها في قطاعات النفط والكهرباء والصناعة، إضافة إلى صناعة السفن البحرية والجسور والمنشآت الحديدية.