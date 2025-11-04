انفجار داخل مقر للحشد الشعبي في بغداد يوقع قتيلاً ومصابين اثنين (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

وقع انفجار وصف بأنه "عرضي"، يوم الثلاثاء، داخل مقر للحشد الشعبي في أطراف العاصمة بغداد اسفر عن قتيل ومصابين اثنين.

وذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن الانفجار، لم تُعرف طبيعته في بادئ الأمر، مبينا أنه وقع داخل أحد مقرات الحشد المجاور لمعمل الغاز بالقرب من مدينة بسماية، جنوب شرق بغداد.

وفي بيان رسمي، نعت هيئة الحشد الشعبي مديرية مكافحة المتفجرات أحد منتسبيها الذي ذهب ضحية الحادث، وأصيب اثنان آخران، جراء انفجار "عرضي" وقع أثناء تنفيذ واجب فني في منطقة جرف النداف ببغداد.

وأوضحت الهيئة أن الانفجار ناتج عن مواد متفجرة خلفتها عصابات داعش الإرهابية داخل المقر، مؤكدة أنها تمت السيطرة على الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن فرقها مستمرة في تطهير المناطق من مخلفات الإرهاب حفاظاً على أرواح المواطنين.