انفجار صهريج نفط يصيب 4 من فرق الإطفاء غرب الموصل (صور)

شفق نيوز– نينوى

أُصيب أربعة من عناصر الدفاع المدني بمحافظة نينوى، فجر الاثنين، إثر انفجار صهريج لنقل النفط الخام أثناء محاولتهم إخماد حريق اندلع فيه على طريق أسكي - موصل، غرب المدينة مركز المحافظة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن حريقاً اندلع، فجر اليوم، في صهريج ينقل مادة النفط الخام، وأثناء تدخل فرق الإطفاء للسيطرة على النيران، وقع خلل فني أدى إلى انفجار الصهريج، ما تسبب أيضاً باحتراق إحدى عجلات الإطفاء.

وأوضح المصدر، أن ثلاثة من رجال الإطفاء أُصيبوا بحروق متفاوتة نُقلوا على إثرها إلى مستشفى تلعفر العام، بينما تم نقل المصاب الرابع إلى مستشفى الحروق في الموصل لتلقي العلاج.

وأضاف أن اثنين آخرين من عناصر الدفاع المدني أُصيبا بحالتي اختناق بسبب تصاعد الدخان الكثيف في موقع الحادث.