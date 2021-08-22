انفجار دبابة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بانفجار دبابة في محافظة ديالى، مخلفاً انفجارات متتالية.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "الدبابة تعود لمخلفات الجيش السابق، كانت مدفونة ولم تتم إزالتها، وأدى انفجارها إلى حدوث تفجيرات متتالية لأكثر من تسع مقذوفات كانت في داخلها دون وقوع أي إصابات".

وأوضح المصدر، أن "موقع انفجار الدبابة كان في ناحية كنعان، قرية الحميرات، قرب بعقوبة".

في سياق متصل، أفاد شهود عيان، لوكالة شفق نيوز، بأن أشخاصاً حاولوا تقطيع الدبابة باستخدام الأوكسجين ما تسبب في حريق داخل الدبابة وأسفر عن انفجارها.