انفجار جسم غريب يتسبب بتمزيق جسد فتاة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمصرع فتاة جراء انفجار جسم غريب في قضاء الزبير بمحافظة البصرة اقصلا جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت للشرطة بوجود حادث وفاة طفلة تولد 2016، داخل دارها في منطقة خور الزبير".

وأوضح أن "الطفلة كانت مقطوعة اليدين ومهشمة الوجه نتيجة انفجار جسم غريب داخل الغرفة حسب ادعاء ذويها".

وتابع المصدر، "تم الكشف على الجثة من قبل مفارز الادلة الجنائية واحالتها الى مستشفى الزبير العام والتحفظ علي والدها لغرض التعمق بالتحقيق".