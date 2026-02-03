انفجار جسم غريب جنوبي بغداد دون إصابات

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار "غريب" في منطقة سكنية جنوبي العاصمة بغداد، دون إصابات.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "جسماً غريباً" كان موضوعاً داخل شارع فرعي قرب دور التجاوز في منطقة أبو دشير، جنوب بغداد، انفجر، صباح اليوم، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأوضح المصدر أن الجسم أُلقي من قبل مجهولين، ما تسبب بحالة من الفزع والخوف بين الأهالي، مشيراً إلى أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ودوّنت أقوال المشتكين ضد مجهولين، لحين التعرف على الجهات المتورطة.

وأضاف أن خبير المتفجرات تمكن من ضبط الصاعق، فيما تعذر عليه تحديد نوع الجسم لحين إخضاعه للفحص المختبري.