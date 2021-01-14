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انفجار جديد يستهدف مخازن لبيع الخمور في اطراف بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-01-14T17:43:49+0000
انفجار جديد يستهدف مخازن لبيع الخمور في اطراف بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن انفجاراً استهدف مراكز لبيع الخمور اطراف العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، مستهدفة مراكز لبيع المشروبات الكحولية في منطقة المدائن على طريق بغداد – كوت".

وأوضح المصدر، أن "الانفجار ادى الى حدوث اضرار مادية دون أن يسفر عن خسائر بشرية"، مشيراً إلى "فتح تحقيق بالحادث".

وتمكنت قوة امنية، في وقت سابق مساء اليوم، من تفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محلٍ لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة الشرطة الرابعة، غربي بغداد، وذلك بعد ساعات من انفجار قنبلة يدوية على متجر لبيع الخمور قرب المسرح الوطني بمنطقة الكرادة وسط العاصمة.

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