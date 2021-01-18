انفجار جديد يستهدف متجراً لبيع المشروبات الكحولية في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، الاثنين، بوقوع انفجار استهدف متجراً لبيع المشروبات الكحولية جنوب غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الإنفجار تم بعبوة ناسفة عند المتجر الكائن في حي الجامعة قرب نفق الشرطة، من دون تسجيل إصابات.

وتصاعدت مؤخراً حملات منظمة لاستهداف محال بيع المشروبات الكحولية في بغداد، حيث يدير معظم تلك المتاجر، مسيحيون أو إيزيديون، وهم أقليات مُنحوا لعقود التراخيص اللازمة لبيع الكحول في العراق.

ولم تتبنَ جهة على وجه الدقة تلك الاستهدافات، إلا أنه وبنهاية العام الماضي، أعلنت جماعة "ربع الله" مسؤوليتها عن مداهمة مركز للمساج في بغداد والاعتداء الجسدي على النساء في الداخل.