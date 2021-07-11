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انفجار جديد يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-07-11T19:46:30+0000
انفجار جديد يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، باستهداف جديد لارتال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره على طريق الديوانية السريع دون اصابات تذكر".

وأفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة استهدف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي أقصى جنوب العراق.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق ضمن محافظة البصرة، انفجرت، ظهر اليوم، لدى مرور رتل تابع للتحالف الدولي دون اصابات".

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