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انفجار جديد يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-04-07T15:43:46+0000
انفجار جديد يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي ضمن حدود محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق ضمن حدود ذي قار، انفجرت أثناء مرور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي، من دون أن تلحق إصابات بالرتل".

وأضاف المصدر أن "الرتل استمر بمسيره إلى وجهته المقصودة".

ويعد هذا التفجير هو السادس من نوعه خلال الاسبوع الجاري الذي يستهدف أرتال التحالف الدولي.

وتتعرض أرتال الدعم اللوجستي للاستهداف بتفجيرات أثناء مرورها بالمحافظات العراقية، وهي متفاوتة في مدى نشاطها اذ تنشط مدة وتعود الاستهدافات للهدوء مدة أخرى.

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