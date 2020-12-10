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انفجار جديد يستهدف رتلاً للتحالف الدولي في العراق

Category: أمـن

Date: 2020-12-10T11:48:57+0000
انفجار جديد يستهدف رتلاً للتحالف الدولي في العراق

شفق نيوز/ استهدف انفجار، الخميس، عربات تابعة لقوات التحالف الدولي في العراق، في حادث ثاني من نوعه خلال أقل من يوم.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن الإنفجار تم عبر عبوتين ناسفتين استهدفا الرتل على طريق المثنى السريع جنوبي العراق.

وأضاف أن الحادث اسفر فقط على أضرار مادية بإحدى عجلات الرتل.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز في وقت سابق من اليوم أن إنفجاراً استهدف رتلاً يحمل معدات دعم لوجستي للتحالف الدولي على طريق المحمودية السريع دون إصابات. 

وبين أن الحادث وقع مساء امس الأربعاء.

وفي 11 من تشرين الأول اكتوبر الماضي أعلنت فصائل مسلحة عن هدنة لوقف استهداف قوات التحالف؛ لإتمام عملية الانسحاب الكامل من العراق.

وفي الأشهر القليلة المنصرمة تصاعدت وتيرة استهداف المنطقة الخضراء، التي تضم مقرات حكومية وبعثات سفارات أجنبية في بغداد، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، وأرتال تنقل معدات لوجستية، بعمليات قصف صاروخي، وهجمات بعبوات ناسفة.

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