انفجار جديد يستهدف رتلاً للتحالف الدولي جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، باستهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة، على الطريق السريع جنوب العاصمة بغداد، في ثاني عملية خلال يومين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن العبوة انفجرت تحديداً على الطريق السريع الحولي باتجاه محافظة بابل جنوبي العاصمة، مبيناً أن التفجير لم يسفر عن إصابات بشرية، فقط أضرار لحقت بإحدى العجلات".

ويوم أمس الأول الاثنين، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن "عبوة ناسفة انفجرت، عصر اليوم، اثناء عبور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق بابل السريع".

وبحسب المصدر الامني، فأن "الانفجار لم يتسبب بأي خسائر بشرية أو اضرار مادية".

وأصيب عنصر حماية في شركة أمنية، الأحد الماضي، بانفجار استهدف رتلاً من العربات للتحالف الدولي على طريق الناصرية جنوبي العراق.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، إن الانفجار تم بعبوة ناسفة استهدف الرتل الخاص بالدعم اللوجستي للتحالف، مما تسبب بإصابة احد حمايات الشركات الامنية المرافقة وتضرر عجلتين من الرتل.

كما استهدفت سفارة واشنطن في المنطقة الخضراء المحصنة بالعاصمة بغداد ليلة امس، بقصف صاروخي اسفر عن اضرار مادية كبيرة بممتلكات مواطنين عراقيين.

وفي 11 من تشرين الأول اكتوبر الماضي أعلنت فصائل مسلحة عن هدنة لوقف استهداف قوات التحالف؛ لإتمام عملية الانسحاب الكامل من العراق، قبل أن تعلن تلك الجماعات عن الإلغاء تلك الهدنة واستئناف عملياتها.

وفي الأشهر القليلة المنصرمة تصاعدت وتيرة استهداف المنطقة الخضراء، التي تضم مقرات حكومية وبعثات سفارات أجنبية في بغداد، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، وأرتال تنقل معدات لوجستية، بعمليات قصف صاروخي، وهجمات بعبوات ناسفة.