انفجار جديد يستهدف رتلاً للتحالف الدولي جنوبي العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي في محافظة الديوانية جنوبي العراق

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "عبوة ناسفة (محلية الصنع) كانت موضوعة على جانب الطريق السريع الدولي قرب منطقة جسر سومر ضمن محافظة الديوانية، انفجرت مساء اليوم، أثناء مرور رتل دعم لوجستي تابع لقوات التحالف الدولي".

وأضاف المصدر، أن "الانفجار لم يسفر عن حدوث أضرار بشرية أو مادية".

وفي وقت سابق من صباح اليوم، انفجرت عبوة ناسفة، زرعها مجهولون، اثناء مرور رتل تابع للتحالف الدولي على طريق الناصرية في محافظة ذي قار، لم يخلف إصابات أو أضرار تذكر.