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انفجار جديد يستهدف التحالف الدولي غربي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-06-16T13:51:35+0000
انفجار جديد يستهدف التحالف الدولي غربي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بوقوع هجوم جديد ضد أرتال التحالف الدولي يوم الأربعاء في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره على طريق الانبار الدولي السريع".

وأضاف المصدر أن الانفجار لم يخلف إصابات أو أضرار، دون مزيد من التفاصيل.

وتتعرض أرتال الشاحنات المتعاقدة مع التحالف الدولي لهجمات متكررة في العراق منذ أشهر. وتتهم واشنطن فصائل مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات وأخرى تستهدف القواعد العسكرية التي تستضيف جنودا أمريكيين عبر الصواريخ والطائرات المفخخة.

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