انفجار جديد بمحيط مطار بغداد الدولي

شفق نيوز ـ بغداد

أفاد مصدر أمني، فجر السبت، بتعرض محيط مطار بغداد الدولي لهجوم جديد استهدف المنطقة القريبة من مركز الدعم اللوجستي، وهو الموقع الذي تعرض خلال الأيام الماضية لسلسلة استهدافات متكررة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم الجديد وقع في محيط المركز من دون أن يتم تفعيل منظومة الدفاع الجوي "سيرام"، في تكرار للحالة نفسها التي سُجلت خلال القصف السابق مساء الجمعة.

ولم يصدر الجيش الأميركي حتى لحظة إعداد هذا الخبر أي توضيح علني بشأن أسباب عدم تشغيل المنظومة في الهجومين الأخيرين، وذلك مع تزايد الحديث عن عمليات إجلاء للأفراد الأميركيين من الموقع.

ويعد مركز الدعم اللوجستي، أو ما يعرف أيضاً بمركز الدعم الدبلوماسي قرب مطار بغداد، من أبرز المواقع التي تعرضت لهجمات متكررة خلال آذار مارس الجاري، تبنتها فصائل مسلحة منضوية في "المقاومة العراقية".

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الهجمات التي طالت خلال الأيام الأخيرة مواقع ومرافق مرتبطة بالوجود الأميركي في بغداد وأربيل، بالتزامن مع التوتر الإقليمي المتفاقم منذ اندلاع الحرب الجوية الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط فبراير، وهو ما دفع السفارة الأميركية في بغداد إلى إصدار تحذيرات أمنية متتالية بشأن التهديدات التي تستهدف المطارات والفنادق والمنشآت الحيوية في العراق.