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انفجار ثان يستهدف رتلاً لوجستياً للتحالف الدولي جنوبي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-04-21T17:31:47+0000
انفجار ثان يستهدف رتلاً لوجستياً للتحالف الدولي جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الخميس، باستهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي بانفجار جنوبي العاصمة، بعملية هي الثانية من نوعها خلال ساعات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الدولي السريع في ناحية اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد، انفجرت لدى مرور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي".

وبين أن "التفجير حصله قبيل وقت الإفطار، ولم يسفر عن تسجيل إصابات بشرية".

وقبل ذلك كان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بوقوع انفجار حاول استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره بالقرب من حقل الدواجن في محافظة الديوانية.

واوضح المصدر ان الانفجار تم بعبوة ناسفة من دون التسبب بإصابات تذكر.

وتزايدت خلال الشهر الجاري انفجارات مماثلة تستهدف مرور أرتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي، وهي متفاوتة في مدى نشاطها.

ويتهم التحالف الدولي مجاميع مسلحة بالوقوف خلف تلك التفجيرات، التي زادت اجمالاً بعد قيام الولايات المتحدة باغتيال الجنرال قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد.

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