انفجار ثان يستهدف رتل دعم لوجستي شمالي بغداد

شفق نيوز/ استهدف انفجار يوم الأحد، رتلاً يحمل معدات لوجستية تابعة للتحالف الدولي في العراق.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الانفجار وقع عبر عبوة ناسفة استهدف الرتل أثناء مروره على طريق صلاح الدين السريع دون إصابات.

وقبل ساعات قليلة، استهدف انفجار بعبوة ناسفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره على طريق الناصرية السريع، مما اسفر عن اصابة ثلاثة من عناصر حماية الرتل، اثنان عراقيان وواحد اجنبي الجنسية".

وفي الأسابيع الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف المناهض لتنظيم "داعش"، إذ باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، إلا أن واشنطن تتهم فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات.

وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة الشيعية المقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف مصالحها في المدن العراقية.