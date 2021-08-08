سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انفجار ثالث يستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي بالعراق

Category: أمـن

Date: 2021-08-08T11:17:08+0000
انفجار ثالث يستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي بالعراق
العراق

related

انفجار يستهدف دعماً لوجستياً للتحالف الدولي في التاجي

Date: 2020-09-07 19:07:59
انفجار يستهدف دعماً لوجستياً للتحالف الدولي في التاجي

انفجار جديد يستهدف أرتال التحالف المنسحبة من العراق

Date: 2020-09-15 16:58:52
انفجار جديد يستهدف أرتال التحالف المنسحبة من العراق

مجهولون يهاجمون مجدداً رتلاً للتحالف الدولي في بابل

Date: 2020-09-17 18:07:30
مجهولون يهاجمون مجدداً رتلاً للتحالف الدولي في بابل

إصابة ضابط كبير وأحد أفراد حمايته بانفجار في كركوك

Date: 2020-10-18 15:16:35
إصابة ضابط كبير وأحد أفراد حمايته بانفجار في كركوك

في ثالث هجوم.. انفجار مزدوج يضرب رتلاً للتحالف الدولي

Date: 2021-02-18 21:06:27
في ثالث هجوم.. انفجار مزدوج يضرب رتلاً للتحالف الدولي

سقوط ضحية في انفجار يهز العاصمة بغداد

Date: 2020-12-05 21:06:54
سقوط ضحية في انفجار يهز العاصمة بغداد

هجوم جديد.. انفجار يوقع برجاً للكهرباء شمال بغداد

Date: 2021-06-22 20:16:13
هجوم جديد.. انفجار يوقع برجاً للكهرباء شمال بغداد

اصابات نتيجة انفجار بخيمة اعتصام في الناصرية

Date: 2019-11-16 11:37:05
اصابات نتيجة انفجار بخيمة اعتصام في الناصرية