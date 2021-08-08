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انفجار ثالث يستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي بالعراق
Category: أمـن
Date: 2021-08-08T11:17:08+0000
العراق
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