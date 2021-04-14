انفجار ثالث يستهدف التحالف الدولي في العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدف رتلا للتحالف الدولي، في محافظة بابل، هو الثالث من نوعه خلال يوم في ثلاث محافظات عراقية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم أثناء مرور رتل تابع للتحالف الدولي على طريق بابل السريع، دون وقوع أي إصابات تذكر".

وقبل نحو ساعة، انفجرت عبوة ناسفة (محلية الصنع) كانت موضوعة على جانب الطريق السريع الدولي قرب منطقة جسر سومر ضمن محافظة الديوانية، أثناء مرور رتل دعم لوجستي تابع لقوات التحالف الدولي".

وفي وقت سابق من صباح اليوم أيضا، انفجرت عبوة ناسفة، زرعها مجهولون، اثناء مرور رتل تابع للتحالف الدولي على طريق الناصرية في محافظة ذي قار، لم يخلف إصابات أو أضرار تذكر.