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انفجار ثالث من نوعه يستهدف رتلاً عراقياً يحمل معدات للتحالف الدولي

Category: أمـن

Date: 2021-12-12T17:21:43+0000
انفجار ثالث من نوعه يستهدف رتلاً عراقياً يحمل معدات للتحالف الدولي

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، بوقوع انفجار هو الثالث من نوعه خلال يوم الأحد، واستهدف رتل دعم لوجستي عراقي يحمل معدات للتحالف الدولي، في العراق.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "عبوتين ناسفتين انفجرتا مساء اليوم بالتتابع، الأول على الطريق الدولي السريع ضمن حدود محافظة بابل، والآخر في ذي قار، لدى مرور رتلي دعم لوجستيين عراقيين يحملان معدات للتحالف الدولي".

وأضاف المصدر، أن "التفجيرين لم يخلفا أي إصابات بشرية، والأمر اقتصر على خسائر مادية فقط".

وصباح اليوم، أفاد مصدر أمني مسؤول، بتعرض رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى استهداف بواسطة تفجير عبوة ناسفة ضمن محافظة الديوانية.

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