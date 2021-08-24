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انفجار ثالث من نوعه خلال ساعات يستهدف امدادات لوجستية قرب بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-08-24T10:46:54+0000
انفجار ثالث من نوعه خلال ساعات يستهدف امدادات لوجستية قرب بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باستهداف رتل ينقل معدات لوجستية مقدمة من التحالف الدولي للقوات العراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الانفجار تم بعبوة ناسفة على طريق بغداد الجنوبي، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدف انفجار رتلاً كان ينقل معدات للقوات الأمنية العراقية بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين بين مدينتي السماوة والديوانية، مما ادى الى أضرار بإحدى العجلات، بحسب خلية الإعلام الأمني.

سبقه انفجار بعبوة ناسفة استهدف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره ضمن حدود محافظة بابل اسفرت عن اضرار باحدى اطارات الرتل دون اصابات.

وفي الأشهر الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف المناهض لتنظيم "داعش"، إذ باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.

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