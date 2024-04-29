انفجار بأنبوب لنقل النفط الخام في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي وشهود عيان، يوم الاثنين، بتعرض أحد أنابيب نقل النفط الخام، جنوب غربي محافظة كركوك، إلى انفجار عرضي، ما تسبب بانبعاثات أجبرت السكان القريبين منه على ترك منازلهم.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "انفجاراً عرضياً وقع في أحد الأنابيب النفطية الفرعية المخصصة لنقل النفط الخام والتابعة لشركة نفط الشمال، قرب قرية قزليار الواقعة بجانب مجمع كيوان النفطي بناحية يايجي، وتسبب بتسرب كميات من النفط الخام".

وأضاف المصدر، أن "عملية التسرب التي حدثت في الأنبوب الفرعي جرى معها تسرباً غازياً من داخل الأنبوب بسبب خروج كميات كبيرة من النفط الخام"، مؤكداً أن "فريقاً مختصاً من شركة نفط الشمال بدأ عملية إصلاح الأنبوب والذي يستخدم للنقل الداخلي للشركة".

في السياق، أخبر عبد الله حسين - أحد سكان قرية قزليار - الوكالة، بأن "الحادثة وقعت قرب قريتهم فجر اليوم، ولشدة الروائح المنبعثة من الأنبوب ترك عدد من الأهالي منازلهم"، مردفاً بالقول: "الرائحة تشبه الكبريت أو الغاز وهذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال أربعة أشهر".