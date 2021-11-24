انفجار بأم قصر البصرة نتيجة "حادث عرضي"

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني، مساء الأربعاء، السيطرة على حريق نشب بصهاريج محملة بمادة البنزين، في ناحية أم قصر جنوبي محافظة البصرة.

وذكر مصدر في المديرية، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني كافحت حادث حريق داخل صهريجين محملين بمادة (البنزين) في ساحة ضمن ناحية ام قصر جنوبي محافظة البصرة".

وأضاف المصدر، أن "فرق الإطفاء سيطرت على الحادث، وتجري الآن عمليات التبريد دون خسائر بشرية".

من جانبه، أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "الانفجار الذي سمع في ناحية أم قصر، ناتج عن حادث عرضي وقع بمحطة وقود وسط المحافظة، وقد توجهت القوات الامنية لمكان الحادث وأجراء عملية التحقيق فيه".

في المقابل، أوضح مدير ناحية أم قصر، صالح العيداني، لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث العرضي ناتج عن احتراق صهريجين محملين بمادة البنزين، قرب محطة وقود عند مدخل ميناء أم قصر.

وأشار العيداني، إلى أن "الحادث حصل عند بوابة محطة الوقود وليس بداخلها، والسبب كان نتيجة عطل في أحد الصهاريج، وعند محاولة تفريغ حمولته في صهريج آخر حصلت واقعة الحريق نتيجة شرارة عملية نقل الوقود".

وتابع أن "الأضرار المادية بسيطة، ولا يوجد ضحايا بالحادث، كما تم إشاعته في وسائل الإعلام، وأخمد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني، في مدينة أم قصر ومينائها".