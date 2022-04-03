انفجار بمحطة للغاز في مدينة الفلوجة

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في الانبار، اليوم الاحد، بإصابة مواطنين اثر انفجار بمحطة للغاز في الفلوجة كبرى مدن المحافظة غربي العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن انفجاراً وقع مساء اليوم، بمحطة غاز الفلوجة، ما اسفر عن تعرض ثلاثة مواطنين على الاقل لحروق اثناء مرورهم من أمام المحطة.

وأوضح المصدر، وهو ضابط برتبة عقيد في شرطة المدينة، أن عجلات الاطفاء تمكنت من السيطرة على الحادث بوقت قياسي وجار التأكد من سبب الانفجار، مشيراً إلى نقل المصابين لمستشفى قريب.

من جانبه ذكر الدفاع المدني في الانبار أن الحادث ناتج عن تسرب غاز من غرفة السيطرة وتمت معالجته.